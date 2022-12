Aeroporto Bergamo, SACBO torna a contare 13 milioni di passeggeri

(Teleborsa) -si appresta a toccare, prima di fine dicembre,. Il secondo migliore risultato storico dopo il massimo registrato nel 2019 con 13 milioni 850mila.Il 2022 segna non solo laper lo scalo bergamasco, che si confermadopo Fiumicino e Malpensa, ma anche un bilancio che si preannuncia con unNel tradizionale appuntamento di fine anno con la stampa, il presidente di SACBO, insieme al direttore generale, ha tracciato i risultati dell’anno in corso, resi possibili dalla scelta operata dagli azionisti di confermare i programmi negli anni 2020 e 2021, in contesto economico-finanziario pesantemente segnato dagli effetti della pandemia.AInell’ultimo quadriennioancora destinati al completamento delle, che comprendono il collegamento del blocco ovest dell’aerostazione con la futura stazione ferroviaria (arrivo del treno previsto nel 2026) e la riqualificazione dell’area check-in con potenziamento dei controlli di sicurezza e l’entrata in funzione del nuovo BHS., mentre i ricavi supereranno i 200 milioni. Tuttavia, laa causa dei maggiori costi energetici e degli oneri finanziari.Ciò nonostante – ha sottolineato il presidente Sanga – lasi è dimostrataIl 2022 ha visto approvato il via definitiva il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale relativo al Piano di Sviluppo Aeroportuale al 2030, così come proceduto all’iter di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) con riferimento alla zonizzazione acustica aeroportuale.