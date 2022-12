Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Chevron

Salesforce,

Merck

Microsoft

Amgen

United Health

McDonald's

Visa

Moderna

Match Group,

Docusign,

Meta Platforms

Tesla Motors

Lucid Group,

Fastenal

Copart,

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata al rialzo dopo che i dati sull'inflazione americana a novembre si sono rivelati meno alti rispetto alle stime degli analisti. Questi dati aumentano la speranza che la Federal Reserve rallenti il ritmo degli aumenti dei tassi di interesse.Tra gli indici statunitensi, ilsegna guadagno frazionale dello 0,30%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,73% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.020 punti. Buona la prestazione del(+1,09%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,7%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Tra i(+2,23%),(+1,89%),(+1,78%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,63%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,40%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,72%.(+19,63%),(+7,67%),(+7,32%) e(+4,74%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,09%.Calo deciso per, che segna un -3,5%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,95%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,91 Mln barili; preced. -5,19 Mln barili)14:30: PhillyFed (preced. -19,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,27%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,2%; preced. 1,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 230K unità).