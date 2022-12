Positivo il Mercato americano in attesa della FED

Dow Jones

(Teleborsa) -, con gli investitori che. La FED dovrebbe concludere il meeting di dicembre con un, ovvero minore rispetto ai quattro aumenti consecutivi di 75 punti base. Il ritmo più moderato di aumenti dei tassi è giustificato dalla stretta cumulativa e dai ritardi nella trasmissione della politica monetaria. Inoltre, i prezzi al consumo inferiori alle attese a novembre sono una buona notizia per la FED, anche se non significa che la lotta all'inflazione sia finita.Sul fronte, sono risultati in diminuzione ia novembre 2022, secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics americano. Sono aumentate , contro attese per una diminuzione, lenell'ultima settimana., che mostra sulun rialzo dello 0,54%, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.038 punti. Guadagni frazionali per il(+0,33%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,47%).Tra i(+1,64%),(+1,64%),(+1,29%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,65%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,62%.Tra idel Nasdaq 100,(+7,94%),(+4,12%),(+3,34%) e(+2,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -14,14%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,00%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,59%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,18%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. -0,4%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,4%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -3,6 Mln barili; preced. -5,19 Mln barili)14:30: PhillyFed (atteso -10 punti; preced. -19,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,27%).