Si muove in territorio negativo il settore beni personali a Milano (-1,12%), lieve ribasso per MARR

(Teleborsa) - Scambi negativi per l', in sintonia con la debolezza evidenziata dalIlha aperto a 67.096,7, in diminuzione di 753,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono negativo a 1.342, dopo aver avviato la seduta a 1.352.Tra le azioni del, lieve ribasso per, che presenta una flessione dell'1,37%.Tra ledi Milano, andamento annoiato per, che scambia in ribasso dell'1,31%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,73%.