Abi, a novembre in crescita prestiti a imprese e famiglie: +3,1% rispetto il 2021

(Teleborsa) - A novembre 2022, isono aumentati del 3,1% rispetto a un anno fa. Tale evidenza emerge dallebasate sui dati pubblicati dalla, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie (calcolati includendo ie al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni) e pubblicati da Abi nel suo rapporto mensile. Ad, per i prestiti alle imprese si registra un aumento del 3,1% su base annua. L’aumento è del 4,0% per i prestiti alle famiglie.A novembre 2022, a seguito dei rialzi dei tassi, ilsul totale dei prestiti è pari al 2,96% (2,78% nel meseprecedente e 6,18% prima della crisi, a fine 2007), mentre il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese èpari al 3,11% (2,54% il mese precedente; 5,48% a fine 2007). Per quel che riguarda invece il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto diè il 3,02% (2,75% il mese precedente, 5,72% a fine 2007).Ilha evidenziato inoltre che le(cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) ad ottobre 2022 sono 16,4 miliardi di euro, in lieve aumento (200 milioni) rispetto al mese precedente (+1,2%) e in calo di circa 0,4 miliardi rispetto ad ottobre 2021 e di 72,5 rispetto al livello massimo delle sofferenze nette, raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi). Ilsofferenze nette suè pari allo 0,93% ad ottobre 2022 rispetto allo 0,97% di ottobre 2021 (4,89% a novembre 2015).In Italia, a novembre 2022, la dinamica della(depositi da clientela residente e obbligazioni) risulta in lieve aumento del +0,2% su base annua. Anche i(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono lievemente aumentati, nello stesso mese, di 4,3 miliardi di euro rispetto a un anno prima (variazione pari a +0,2% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di circa 1 miliardo di euroin valore assoluto, pari a -0,5%.Secondo quanto riportato dal rapporto, a novembre 2022, il tasso di interesse medio sul totale della(somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie) è in Italia lo 0,58%, (0,52% nel meseprecedente). Il valore è la risultante delsui(conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), 0,42% (0,37% nel mese precedente), del tasso sui PCT, che si colloca all’1,69% (1,88% il mese precedente) e del rendimento delle obbligazioni in essere, 2,06% (1,97% nel mese precedente).Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie, a novembre 2022, in Italia risulta pari a 238 punti base (226 nel mese precedente), inferiore rispetto gli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007).