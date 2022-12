Borse europee in rosso aspettando la BCE

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, il giorno dopo che, ma anche alzato le previsioni sul picco che verrà raggiunto dai tassi di interesse negli Stati Uniti. L'attenzione degli investitori si sposta ora sulla. Sempre oggi il Monetary Policy Committee (MPC) della Banca d'Inghilterra ha deciso di aumentare il tasso di interesse chiave di 0,5 punti percentuali al 3,5%, centrando le attese degli analisti. Terza stretta monetaria in Svizzera dove i tassi salgono all'1%.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,068. L'crolla a 1.777,7 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo l'1,64%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,3 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +194 punti base, evidenziando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,89%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,16%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%; si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,17%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1%) e si attesta su 24.328 punti; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che continua la giornata a 26.382 punti.di Piazza Affari, bilancio positivo per, che vanta un progresso dell'1,31%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dell'1,19%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,94%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,72%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,42%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,32%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%.del FTSE MidCap,(+6,05%),(+2,50%),(+1,01%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,69%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.Tra i dati00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.680,3 Mld ¥; preced. -2.166,2 Mld ¥)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,6%; preced. 5%)05:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,4%)08:45: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,2%)08:45: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%).