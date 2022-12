Buzzi Unicem rimborsa in anticipo bond da 500 milioni

Buzzi Unicem

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, riunitosi in data odierna, in considerazione della liquidità disponibile e al fine di ottimizzare gli oneri finanziari, ha deliberato di esercitare la facoltà di rimborso anticipato totale del prestito obbligazionario "Buzzi Unicem SpA € 500.000.000 – 2,125% Notes due 28 April 2023”, emesso nel 2016 e quotato presso la Borsa del Lussemburgo, ai sensi delle Terms & Conditions del prestito stesso.Il rimborso anticipato dell’intero importo di 500.000.000 di euro e dei relativi interessi maturati avverrà in data 28 gennaio 2023.