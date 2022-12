Credem supera test BCE: requisito di Pillar 2 confermato all'1,00%

Credem

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) hadi, ovvero. Conseguentemente il requisito patrimoniale complessivo, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2023, ammonta a 7,56% per quanto riguarda il CET 1 ratio. I requisiti per il Tier 1 ratio e per il Tier Total sono invece rispettivamente fissati a 9,25% e 11,5%., tutti i coefficienti patrimoniali del gruppo bancario emiliano sono. In particolare, il CET1 Ratio a livello di Credemholding (perimetro di vigilanza) era pari a 13,68% con un buffer rispetto al requisito SREP tra i più ampi del sistema e pari a oltre 600 basis point."Essere ancora una volta al vertice in Europa per solidità patrimoniale è lanel tempo - ha dichiarato il- Questo risultato, possibile solo grazie alla qualità del lavoro di tutte le nostre persone, è anche un'importante garanzia per tutti i soggetti con cui il gruppo si rapporta, siano essi clienti, azionisti, fornitori, dipendenti e la collettività in senso più ampio".