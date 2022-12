Debole Wall Street dopo la Federal Reserve

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino americano archivia la seduta in calo dopo la decisione della Fed di alzare i tassi di interesse di 50 punti base, Sebbene l'entità dell'aumento dei tassi fosse ormai scontata, gli investitori si trovano a digerire l'indicazione dei funzionari per un tasso terminale al 5,1%, un po' più alto di quanto previsto dagli operatori. Inoltre, la Banca centrale statunitense prevede che manterrà i tassi più alti fino al 2023, senza riduzioni fino al 2024.Tra gli indici statunitensi, ilarchivia la seduta con un leggero calo dello 0,42%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l', che ha perso lo 0,61%, chiudendo a 3.995 punti. Negativo il(-0,79%); sulla stessa linea, sotto la parità l', che mostra un calo dello 0,58%.Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.Tra i(+1,24%) e(+0,60%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,16%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,55%.Tra i(+5,78%),(+4,27%),(+4,13%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -16,38%.In perdita, che scende del 4,99%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,88 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,80%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: PhillyFed (atteso -10 punti; preced. -19,4 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 8,27%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 1,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 230K unità; preced. 230K unità)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,28%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%).