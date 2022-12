Demo Day dell'Acceleratore WeSportUp ha calato il sipario sul primo ciclo di accelerazione durato 9 mesi

(Teleborsa) - Si è svolto oggi presso lodie in diretta streaming “”, l’evento conclusivo dell’’acceleratore sport & wellness nato su iniziativa ditramite il suo Fondo Acceleratori e che ha come partner istituzionale Sport e Salute SpA, e Startupbootcamp e Wylab come gestori. All’evento, tra i vari ospiti, sono intervenuti:, Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute e, Presidente di CDP Venture Capital SGR.Ilè l’evento conclusivo del primo ciclo di accelerazione di, un percorso durato 9 mesi, iniziato ad aprile con il lancio della call, passando poi per una fase di scouting durata circa 4 mesi dove sono state individuate quasi 600 startup provenienti da 32 paesi differenti. Di queste ne sono state invitate 19 al Selection Day, evento in cui sono state selezionate le migliori per il programma di accelerazione.Le startup sono arrivate al Demo Day dopo un intensodi 14 settimane iniziato il 5 settembre e coordinato dal team di WeSportUp, fatto di momenti di mentorship e coaching con sessioni one-to-one, workshop di business training, masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech, eventi di showcase, attività di supporto allo sviluppo di business, sessioni di lavoro con le aziende corporate partner per realizzare progetti pilota e test di mercato.100 i professionisti coinvolti a supporto delle startup, 270 le ore dedicate agli, 101 lecreate sia dal punto di vista commerciale che di fundraising, 3 i PoC (proofs of concept) impostati con i corporate partner dell’acceleratore (Fastweb, Renault, Snaitech, Telepass) ai quali si è ora unita BNL BNP Paribas, attenta all’innovazione come fattore di competitività e allo sport per i suoi impatti economici ma anche sociali. Il clou dell’evento sono stati i pitch di 9 startup che hanno presentato le loro soluzioni innovative con impatto sulle diverse aree dell’industria sportiva e del benessere.