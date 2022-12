Eventi e scadenze del 15 dicembre 2022

H-Farm

(Teleborsa) -Parlamento europeo - Seduta plenaria e riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento a StrasburgoAssemblea Nazionale di Confagricoltura - L'assemblea dal titolo “Persone, agricoltura, ambiente” si svolgerà a Villa Aurelia, a Roma, e vedrà l'intervento del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e di numerosi altri esponenti del Governo, delle istituzioni e del mondo delle impreseBCE - Riunione di politica monetaria a Francoforte e annuncio tassiConferenza Congiunta Banca d'Italia - CEPR - EIEF - La Banca d'Italia organizza in collaborazione con il CEPR e l'EIEF un workshop dal titolo "Firms in a period of turmoil". L'evento si svolgerà a Roma.BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbaliBanca Ifis - CONI - Banca Ifis e il CONI presentano lo studio relativo al valore economico dello sport giovanile italiano. Contestualmente, Banca Ifis consegnerà al CONI borse di studio destinate al sostegno del percorso di sviluppo dei giovani atleti federaliMEF - Regolamento medio-lungo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione delle informazioni periodiche aggiuntive relative al III trimestre 2022