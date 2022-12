illimity perfeziona operazione di financing nel real estate

illimity Bank

(Teleborsa) -ha finalizzato, a supporto del Relais Borgo Santo Pietro, una complessa operazione di financing in ambito real estate che valorizza la solidità dei fondamentali della società e allo stesso tempo ottimizza e risolve alcune criticità della struttura finanziaria, facendo leva sul grande valore del sottostante asset immobiliare posto a garanzia.La società - spiega una nota - fa capo alla, proprietaria del Borgo Santo Pietro, resort di lusso a 5 stelle ubicato nella campagna senese e affiliato a network internazionali primari. Fondato nel 2001, il resort sorge nel Comune di Chiusdino (Siena) e comprende attualmente 22 camere e suite, una Spa, 2 ristoranti – incluso uno stellato – una fattoria biologica di 120 ettari, vigneti e giardini.A fronte dell’accordo siglato con, sale a oltre 60 milioni di euro l’ammontare di nuova finanza erogata da illimity nel 2022 attraverso operazioni di financing in ambito real estate, area di attività che la Banca intende ulteriormente sviluppare. illimity, infatti, conta già oggi una pipeline di nuove operazioni per un ammontare complessivo di circa 100 milioni di euro attraverso le quali potrà soddisfare contemporaneamente, anche in situazioni ad elevata complessità, esigenze di ristrutturazione finanziaria e di nuova finanza grazie alla propria capacità distintiva di combinare competenze bancarie con quelle maturate nel real estate.