Manovra, ok dell'Ue ma rilievi su Pos e tetto contante

(Teleborsa) -che abbiamo fatto una manovra molto seria, siamo fra quelli che hanno avuto il giudizio migliore e questo richiede al Parlamento di muoversi con rapidità, pur nelle rispetto delle sue prerogative che io ho sempre difeso". Lo ha detto la presidente del Consiglioarrivando al Consiglio Europeo.Nelle scorse ore è arrivato il semaforo verde dell'Ue seppur non manca qualche "bocciatura". La manovra finanziaria italiana "nel complesso è in linea con le raccomandazioni" europee. E' il giudizio emesso dalla Commissione Ue nel suo report giudicando come "plausibili" le ipotesi macroeconomiche alla base del progetto di bilancioMa sulla lotta all'evasione fiscale ci sono dei punti che invece non rispecchiano le indicazioni: si tratta della disposizione che innalza il tetto per le transazioni in contanti da 2 a 5mila euro nel 2023, della misuradi cancellazione dei debiti fiscali inferiori a 1.000 euro relativi al 2000-2015, del limite a 60 euro per rifiutare pagamenti Pos senza sanzioni eViene poi anche segnalato che lper quanto riguarda la parte strutturale delle raccomandazioni di bilancio contenute nella raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 2022 nel contesto del semestre europeo e invita pertanto le autorità ad accelerare i progressi".Intanto, continua il pressing del Presidente del Consiglio Meloni che dice di aspettarsi che dal vertice si facciano passi avanti sul dossier energia: "La questione è rilevante - spiega -,il Consiglio ha le carte in regola per fare passi avanti e noi cercheremo soluzioni comuni che siano efficaci".