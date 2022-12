Prevalgono le vendite a Tokyo. Debole il resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione sottotono per il listino die per le altre piazze asiatiche sulla scia della debolezza evidenziata dai mercati americani dopo il rialzo di mezzo percentuale dei tassi di interesse deciso da parte dellache si è detta pronta ad altri aumenti, tutto il prossimo anno, per tenere sotto controllo l'inflazione elevata.L'indice giapponeseha chiuso con un calo dello 0,43% mentre, al contrario, lieve aumento per, che scambia con lo 0,34%.In discesa(-0,89%); sulla stessa linea, negativo(-1,36%).Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,56%; sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,65%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,05%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%.Il rendimento per l'è pari 0,26%, mentre il rendimento deltratta 2,9%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Bilancia commerciale (atteso -1.680,3 Mld ¥; preced. -2.162,3 Mld ¥)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 3,6%; preced. 5%)05:30: Indice servizi, mensile (preced. -0,4%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49 punti).