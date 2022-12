RdC, Legacoop-Prometeia: per i NEET impatto limitato, solo 61mila beneficiari

(Teleborsa) -che nel marzo 2019 ha sostituito il reddito di inclusione ha attirato molte critiche, la principale delle quali è stata quella di aver voluto unirL’attuale governo sta elaborando una riforma che intende scindere i due obiettivi attraverso l’implementazione di due misure distinte: una destinata ai nuclei familiari più bisognosi i cui membri non sono in grado di lavorare e una a chi, invece, è in grado di lavorare.È questo il tema analizzato nel report “Il reddito di cittadinanza in relazione agli occupati a basso reddito (working poor) e ai giovani inattivi (NEET)”, realizzato nell’ambito del progetto di ricerca Monitor Fase 4, frutto della collaborazione tra AreaStudi Legacoop e Prometeia.Il report evidenzia come i fondi stanziati per la misura siano andati crescendo nel tempo, da 3.9 miliardi di euro per i nove mesi di copertura nel 2019 a 8.8 miliardi nel 2021 e a 6.7 miliardi nei primi dieci mesi del 2022, raggiungendo all’incirca 1.7 milioni di nuclei familiari ogni anno. Nel 2021 il reddito/pensione di cittadinanza ha raggiunto circa 1.8 milioni di nuclei familiari corrispondenti a quasi 4 milioni di individui, mentre nei primi dieci mesi del 2022 i numeri sono stati rispettivamente 1.7 milioni e 3.6 milioni. L’importo medio è andato crescendo nel tempo, anche grazie alle modifiche apportate allo strumento: si è passati da 492 euro mensili nel 2019 a 551 euro nel 2022. Se si isola il reddito di cittadinanza dalla pensione di cittadinanza, nel 2022 il valore medio del solo reddito di cittadinanza è di 581 euro mensili, contro i 275 euro della pensione di cittadinanza., risulta stabile nel tempo e mostra una forte preponderanza di percettori al"Il reddito di cittadinanza - commentapresidente di Legacoop - è una misura essenziale. Viviamo anni straordinari in cui l'impatto delle molte trasformazioni in corso, aggravato da fenomeni sconvolgenti come la pandemia, ricade specialmente su alcune aree delle nostre società, quelle più fragili.Le istituzioni devono quindi essere conseguenti con politiche adeguate, e il reddito di cittadinanza lo è stato largamente. Di certo, servono correttivi e aggiustamenti di tiro: la misura va migliorata".Il report, in particolare, si concentra poi su due categorie specifiche tra i componenti dei nuclei familiari beneficiari del reddito: i giovani e gli occupati a basso reddito. Riguardo ai giovani, viene evidenziato come il RDC abbia raggiunto il 25% di giovani fino a 17 anni di età appartenenti a nuclei familiari in precarie condizioni economiche e il 14,6% dei giovani tra i 18 e i 29 anni. Attenzione particolare va inoltre riservata al gruppo 15-29 anni, al cui interno si trovano i cosiddettii giovani inattivi, né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione. Un fenomeno diffuso in tutta Europa ma particolarmente marcato in Italia (circa 2 milioni di NEET, con un divario di circa 10 punti percentuali annui, nel 2021 il 23,1% nel nostro Paese contro il 13%) . I NEET sono tra i potenziali percettori del reddito di cittadinanza, in quanto rientrano nella categoria degli “occupabili”, almeno per la parte di coloro che hanno concluso il ciclo di studi obbligatorio.Riguardo a questi, per i quali non esistono numeri ufficiali, il modello di microsimulazione di Prometeia stima che la percentuale dei, un fenomeno dalle dimensioni contenute, tenendo comunque conto che questi NEET non sono necessariamente quelli che richiedono la misura, ma anche componenti di nuclei beneficiari.Dai numeri messi a disposizione dall’INPS risulta che tra i nuclei percettori stabili di RDC, circa il 19% dei soggetti beneficiari svolge attività lavorativa. Le percentuali più elevate si registrano nelle classi di età 18-29 e 30-49 (entrambe al 31%), mentre si scende al 18% tra gli over 50 e all’1% tra gli under 17. Nella distribuzione territoriale, il Nord si attesta al 26%, 9 punti percentuali in più del Mezzogiorno (17%).