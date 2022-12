Scuola, Anief si batte per tutelare personale ATA e facenti funzione Dsga

(Teleborsa) - Il sindacato della scuoladi cambiare i, riconoscere tutte le qualifiche, dare, non abbandonare i vincitori di concorso e iUnalla Legge di bilancio prevede a tale scopo delle: "Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 e` incrementato di 30 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale DSGA, di 70 milioni di euro da destinare alla valorizzazione del personale ATA, di 300 milioni di euro da destinare all’attivazione dei profili AS e C previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro"."Sul personale ATA e in particolar modo sul profilo Dsga, ilnell'accordo in Aranper valorizzare al meglio questi lavoratori non solo a parole”, dichiara, Presidente del sindacato, a pochi giorni dal confronto in Aran sulla sezione normativa del nuovo contratto di categoria.per fornire le priorità su cui agire contrattualmente dopo la firma della parte economica avvenuta una settimana fa., come i guardarobieri ed in generale gli Ata della scuola – sostiene Pacifico –: servono risorse per modificare i loro livelli professionali, per riconoscere tutte le qualifiche, per garantire diritti fondamentali quali ferie, permessi, buoni pasto, carta formativa e tutto quello che oggi viene negato in modo clamorosamente illegittimo".- prosegue Pacifico - passati in ruolo con i passaggi verticali, con la tutela retributiva rispetto alla ricostruzione di carriera e al servizio già prestato e un aumento significativo della parte variabile del salario accessorio: gli amministrativi facenti funzione Dsga devono assolutamente avere il riconoscimento delle mansioni superiori svolte in un nuovo profilo e un percorso che li porti nei nuovi ruoli di Direttori dei servizi generali e amministrative".