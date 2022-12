SOL si rafforza in India in partnership strategica con indiana Bhuruka Gases Limited

(Teleborsa) - Il, leader nel settore die gas tecnici e medicali, ha rafforzato la propria presenza internazionale in India, dove ha siglato una partnership strategica con, società del Gruppo Bhoruka controllato dalla famiglia indiana Agarwal. BGL opera, tra gli altri, nei settori dei gas tecnici e delle energie rinnovabili, e in quelli dei gas puri, purissimi e speciali.L’operazione ha visto(FVC) gestito per conto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.Con l’operazione perfezionata oggi, SOL e SIMEST hanno, nella quale sono confluite tutte le attività di BGL nel settore delle energie rinnovabili e nella produzione, marketing e fornitura dei gas dell’aria, tecnici e medicinali. E' stata inoltre costituita lacontrollata da SOL ed in cui la famiglia Agarwal resterà socia con il 49%, nella quale sono confluite tutte le attività di BGL nel settore della produzione, marketing e fornitura di gas puri, purissimi e speciali. Le due transazioni sono state completate a prezzi di mercato in linea con transazioni simili nel mercato indiano.Le attività di Green ASU Plant e Bhoruka Specialty Gases vantano undi euro ed undiretti, e possiedono, tra cui un impianto di frazionamento dell’aria (ASU) sito a Bangalore (ossigeno, azoto e argon liquidi criogenici), uncon 6 generatori GE da 2,3 MW ciascuno localizzato nel distretto di Vijayapura, Karnakata,e miscele di calibrazione ad elevata complessità,puri e purissimi tra i quali produzione di metano ultra-puro e di idrocarburi puri, e, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL, ha spiegato che questa partnership rappresenta "un ulteriore importante passo in India, e unisce l’esperienza e le competenze del nostro Gruppo a quelle di un Gruppo indiano dinamico, di grande tradizione e di grande successo". "L’obiettivo che ci proponiamo - ha aggiunto - è quello di unire le competenze tecnologiche e le soluzioni innovative di SOL nel settore dei gas tecnici e medicinali, all’esperienza del gruppo Agarwal nel settore dei gas puri, purissimi e speciali, per contribuire all’ulteriore sviluppo del mercato in India e nei paesi limitrofi"."Siamo lieti di dare un caloroso benvenuto nel gruppo SOL al management team e a tutti i nuovi colleghi di Green ASU Plant e di Bhoruka Specialty Gases. Questa partnership rappresenta per noi una delle più importanti iniziative nel settore dei gas puri e speciali, e porterà con sé un rafforzamento e un deciso avanzamento in quello dei gas industriali", ha sottolineato, Vice-Presidente di SOL"., Chairman del Gruppo Bhoruka Group, ha commentato "due stimate e unite famiglie italiane hanno dato vita a SOL più di 90 anni fa, e l’hanno fatta crescere anno dopo anno mantenendone tradizione e cultura, in maniera molto simile alle nostre in India. La cultura d’impresa di Bhoruka, improntata a professionalità ed etica, continuerà a risplendere, e la sua forte presenza nel Sud dell’India fin dal 1958 verrà ulteriormente consolidata grazie a questa partnership. Bhoruka avrà molto da apprendere da SOL compresa una forte esperienza manageriale e un’esperienza tecnica globale"., Amministratore Delegato di SIMEST ha affewrmato che "con questo investimento SIMEST aggiunge un nuovo capitolo alla storica partnership con SOL, partita nel 1992 e che si è sviluppata costantemente fino ad oggi. Negli ultimi 30 anni abbiamo sostenuto la crescita internazionale del gruppo attraverso 11 operazioni in 7 Paesi (Albania, Croazia, Kosovo, India, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia) per un controvalore complessivo di 27 milioni di €, contribuendo a renderlo uno dei leader di settore a livello globale".