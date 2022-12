Svizzera, terza stretta monetaria: tassi salgono all'1%

(Teleborsa) - Aspettando la BCE e la Bank of England che oggi annunceranno le loro decisioni di politica monetaria, la Swiss National Bank (SNB), la banca centrale svizzera, annuncia la sua terza stretta monetaria di quest'anno. L’istituzione ha alzato i tassi di interesse di riferimento di 50 punti base, portandoli all’1%.Alla base della decisione c'è un'inflazione nel Paese che rimane ben al di sopra del target della SNB, compreso tra lo zero e il 2%: i prezzi al consumo, nel mese di novembre, si sono attestati al 3% in Svizzera, pur rallentando rispetto al record degli ultimi trent’anni registrato in agosto e pari al 3,5%.Ieri, dopo quattro ritocchi all'insù da 75 punti base, ilha deciso di aumentare ulteriormente il costo del denaro di 50 punti base, centrando le attese degli analisti.All'unanimità, i funzionari Fed hanno quindi portato i tassi sui federal funds all'intervallo 4,25-4,50% e chiarito che "continui aumenti della fascia obiettivo saranno appropriati per raggiungere un orientamento di politica monetaria sufficientemente restrittivo da riportare l'inflazione al 2% nel tempo".Insieme alla decisione sui tassi è arrivata anche l'indicazione di mantenere il costo del denaro più alto fino a tutto il prossimo anno, senza riduzioni fino al 2024.