Unicredit, rispettati requisiti capitale fissati dalla BCE

UniCredit

(Teleborsa) -rispetta ampiamente i requisiti di capitale fissati dalla. Lo afferma l'istituto di Piazza Gae Aulenti, in una nota, riportando che "a seguito della comunicazione ricevuta dalla Banca Centrale Europea in relazione al completamento del Supervisory Review and Evaluation Process (Srep) del 2022, il(P2R) è di 200 punti base".Non vi è quindi - si legge nella nota - "alcun impatto sulle politiche distributive di UniCredit per il 2022 e per il futuro, sul funding plan né sul target di capitale, che rimangono come da guidance".Il buffer Maximum Distributable Amount (Mda) al 30 settembre 2022, era "molto ampio" e pari a 635 punti base e il livello pro forma per il P2R sarebbe di 621 punti base.UniCredit - prosegue la nota - è tenuta a rispettare i seguenti requisiti complessivi di capitale su base consolidata a partire dal primo gennaio 2023: 9,20% di CET1 ratio; 11,08% di Tier 1 ratio; 13,58 per cento Total Capital ratio. Questi coefficienti di capitale includono il Combined Buffer Requirement, da soddisfarsi con strumenti di capitale primario Cet1, composto da: 2,50 per cento Capital Conservation Buffer (CCB), 1,00 per cento G-SIB buffer e 0,08 per cento Countercyclical Capital Buffer (CCyB).Al 30 settembre 2022, i coefficienti di capitale di UniCredit su base consolidata erano i seguenti: 15,41% Cet1 ratio fully loaded; 16,04% Cet1 ratio transitional; 17,94% Tier 1 ratio, transitional e 20,76 per cento Total Capital ratio transitional.