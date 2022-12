Vodafone presenta il nuovo sito: sempre più intuitivo e trasparente

(Teleborsa) - E'in un video a presentarediche, in questo modo, ridisegna l’esperienza digitale del cliente per renderlaL’iniziativa -spiega la nota - si inserisce in un percorso che vede Vodafone più vicina al cliente attraverso iniziative che partono dall’ascolto dei suoi bisogni e aspettative, come Vodafone Happy, il programma direcentemente rinnovato,Sul nuovo sito,hanno la possibilità di trovare e valutare le diverse offerte dicon tutte le informazioni e i dettagli presentati in modo ancora. Tutto questo è reso possibile grazie a un nuovo design e a grafiche in linea con le diverse esigenze dei clienti che potranno navigare sul sito internet e scoprire l’offerta più in linea con le proprie necessità.dei propri clienti attraverso l’ascolto dei loro bisogni e fornire le risposte per soddisfare i desideri delle persone e migliorare la loro qualità della vita – ha affermatoDirettore Consumer di Vodafone Italia – Per questo abbiamo volutodigitale dove il cliente possa sentirsi accolto e dove poter trovare, in modo moltoIl nuovo sito Vodafone - conclude la nota - è stato realizzato da– il team Vodafone che lavora per massimizzare l’esperienza dell’utente all’interno di tutto il lifecycle del prodotto, a partire dalla definizione del suo concept fino alla gestione della User Experience dei diversidigitali con i clienti - con la collaborazione diagenzia specializzata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di innovative forme di interazione,