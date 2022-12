A picco Wall Street dopo la stretta delle banche centrali

Dow Jones

Enphase Energy,

(Teleborsa) -, con ilche lascia sul terreno il 2,25%; sulla stessa linea, l'è crollato del 2,49%, scendendo fino a 3.896 punti. Pessimo il(-3,37%); con analoga direzione, in forte calo l'(-2,63%). Wall Street ha quindi seguito i pesanti ribassi delle borse europee, dopo che la BCE ha aumentato ancora i tassi di mezzo punto e dopo dato sulle vendite al dettaglio USA, diminuite più del previsto a novembre, alimentando idella Federal Reserve stianoLe vendite erano già iniziate il giorno prima sulla scia dell'ultimo rialzo del tasso di riferimento da parte della FED. La banca centrale ha anche affermato chee ha, superiore alle attese. Con l'aumento di mezzo punto percentuale di mercoledì, il target per i tassi è ora compreso tra il 4,25% e il 4,5%, il più alto degli ultimi 15 anni.del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,00%.Crolla, con una flessione del 4,69%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,93%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,89%.(+3,15%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,17%.In perdita, che scende del 5,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,63 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI composito (atteso 47 punti; preced. 46,4 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,7 punti; preced. 47,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 46,8 punti; preced. 46,2 punti)16:00: Indice NAHB (preced. 33 punti)14:30: Permessi edilizi (preced. 1,53 Mln unità)14:30: Apertura cantieri (preced. 1,43 Mln unità)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 100,2 punti).