AIFI: Premio Dematté a CVC Capital Partner

(Teleborsa) - L’operazione che ha vistola fintech italiana di prossimità, coinvolta nel complessivo buy out gestito da, ha vinto lamanifestazione realizzata da AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, internazionalmenteIl premio - spiega la nota - è stato vinto da CVC Capital Partners nella categoria(operazione di acquisto di una quota di maggioranza o totalitaria dell’impresa da parte dei fondi di private equity in affiancamento con il management) per la sezione Big Buy Out, ed è stato motivato dal ruolo determinante dell’operazione nel riportare alla crescita il business attraverso una strategia focalizzata sullo sviluppo dell’offerta online, su operazioni di finanza straordinaria e sulla separazione della divisione pagamenti. Il premio ha riconosciuto il ruolo determinante del management di CVC Capital Partners e di quello di Sisal Group guidato dall’ADche ha poi dato vita a Mooney.di grande lavoro nei quali abbiamo preso decisioni difficili con conseguenti rischi ma anche di enormi soddisfazioni perché quanto fatto in Sisal Group ha posto le basi per il successo odierno di Mooney – ha affermatoAmministratore delegato di Mooney – Ho lavorato molto bene con CVC perché non solo mi ha permesso di mettere in pratica quanto pensato ma ha anche apportato valore aggiunto attraverso un lavoro sinergico”.