Borse europee in calo su indicazioni hawkish e timori recessione

(Teleborsa) -, con i mercato globali che si trovano a. Il triumvirato composto da Federal Reserve (FED), Banca centrale ruropea (BCE) e Banca d'Inghilterra (BoE) ha infatti aumentato i rispettivi tassi d'interesse dello 0,50% nelle ultime 48 ore, nell'ambito del continuo inasprimento della politica monetaria per ridurre l'inflazione.Sul fronte macroeconomico, l'mesi a dicembre, suggerendo che la probabile recessione potrebbe essere meno profonda di quanto si pensasse in precedenza. A ottobre 2022 ilè pari a -2.123 milioni di euro, con un deficit energetico in calo rispetto a settembre.A Milano spicca la performance di, dopo l'annuncio delladi. "Azimut che oggi ha raggiunto una base clienti di circa il 50% fuori dall'Italia è disposta ad aumentare il peso dell'Italia/Europa, purché venga alla luce un campione nazionale nell'asset management", ha detto il presidente Pietro Giuliani.. Oggi iniziano a scambiare punto di riferimento in Italia come System Integrator nei settori ICT (Information Communication Technology) & Audio/Video - ed PMI italiana attiva nel mercato della mobilità sostenibile e della robotica collaborativa.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,063. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.777,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,11%, scendendo fino a 74,51 dollari per barile.Sensibile peggioramento dello, che raggiunge quota +221 punti base, aumentando di 14 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,39%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,64%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,46%, e vendite su, che registra un ribasso dello 0,83%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,34%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,40%, scambiando a 25.655 punti.In rosso il(-0,98%); come pure, in discesa il(-1,47%).Tra idi Milano, in evidenza(+5,57%),(+1,33%),(+0,67%) e(+0,53%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,50%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,05%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,98%.del FTSE MidCap,(+2,86%),(+1,19%),(+1,04%) e(+0,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,99%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,62%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,26%.