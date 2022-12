Germania, Bundesbank rivede stime: nel 2023 leggera recessione

(Teleborsa) -cadrà in una. Lo conferma la, che ha publbiocato oggi le ultime previsioni economiche.La banca centrale tedesca prevede un, a causa dell'impatto degli alti costi dell'energia suiche si ridurranno sino a metà dell'anno prossimo, e sugli, che sconteranno il clima di incertezza e sulla frenata della domanda estera, che dovrebbe riprendersi nella seconda metà del 2023.I trimestri più difficili saranno i primi due, perché a metà dell'anno prossimo inizierà una graduale ripresa. Nonostante questo, la Bundesbank ha rivisto al ribasso anche la misura dellae nel 2025 a +1,4%. L'inflazione è attesa in riduzione dall'8,6% di quest'anno al 7,2% il prossimo, al 4,1% nel 2024 ed al 2,8%nel 2025."Sebbene sia probabile che la produzione inizialmente risulti in contrazione, prevediamo che l'economia si riprenderà gradualmente dalla seconda metà del 2023 in poi", ha affermato il presidente della Bundesbank, che conferma "l'inflazione è alta e diminuirà solo gradualmente. ""Per quanto riguarda l'Area Euro nel suo insieme,per riportare l'inflazione al di sotto del nostro obiettivo di 2%", ha concluso Nagel all'indomani della decisone della BCE di alzare i tassi di mezzo punto.