Il comparto utility in Italia è di poco in territorio negativo (-0,54%), seduta in ribasso per Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Scambi sotto i livelli della vigilia per il, mentre l'registra un ribasso più marcato.Ilha chiuso a quota 29.942,4, con una flessione dello 0,54% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 349, dopo aver esordito a 353.Tra ledi Piazza Affari dell'indice utility, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita del 2,34%.Chiusura in rosso per, che termina la seduta segnando un calo del 2,10%.Ribasso per, che chiude la seduta con una flessione dell'1,80%.Tra le azioni del, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento del 2,39%.Sottotono, che chiude la seduta con un calo del 2,03%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,68%.