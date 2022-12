In rosso Wall Street. Banche centrali fanno paura

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, dove si respira nervosismo tra gli operatori per il rischio che le banche centrali possano provocare una recessione a causa delle misure adottate per tenere sotto controllo l’inflazione.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una flessione dell'1,49%; sulla stessa linea, viene venduto parecchio l', che continua la seduta a 3.833 punti. In ribasso il(-1,33%); come pure, pessimo l'(-1,52%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto.per tutte le Blue Chip del Dow Jones, che mostrano una performance negativa.Le peggiori performance si registrano su, che ottiene -3,69%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,63%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,48%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,35%.Al top tra i, si posizionano(+3,40%),(+3,00%),(+1,00%) e(+0,92%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,17%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,31%.Scende, con un ribasso del 4,20%.Crolla, con una flessione del 4,03%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI composito (atteso 47 punti; preced. 46,4 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 47,7 punti; preced. 47,7 punti)15:45: PMI servizi (atteso 46,8 punti; preced. 46,2 punti)16:00: Indice NAHB (preced. 33 punti)14:30: Permessi edilizi (preced. 1,53 Mln unità).