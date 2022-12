L'indice dei titoli bancari in Italia si muove in territorio positivo (+0,77%)

comparto bancario a Piazza Affari

Banca Profilo

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in territorio positivo seguendo la scia rialzista disegnata dall'Ilha aperto a 9.219,7 in guadagno dello 0,77%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in tono positivo a 92, dopo aver avviato la seduta a 91.Tra i titoli del, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dell'1,28%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,59%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza di poco, che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,73%.Tra ledi Piazza Affari, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,54%.Guadagno moderato per, che avanza dell'1,03%.