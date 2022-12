Rio Tinto completa acquisizione da 3,3 miliardi di Turquoise Hill

Rio Tinto

(Teleborsa) -, colosso anglo-australiano che si occupa di ricerca, estrazione e lavorazione di risorse minerarie,, semplificando così la sua proprietà della miniera di Oyu Tolgoi in Mongolia e rafforzando il portafoglio rame. Rio Tinto detiene ora una partecipazione diretta del 66% nel progetto Oyu Tolgoi con il restante 34% di proprietà del governo della Mongolia. Si tratta delal mondo."Questa acquisizione rafforza ulteriormente il nostro portafoglio di rame, come parte della nostrae fornire valore a lungo termine per i nostri azionisti", ha commentato l'amministratore delegato di Rio Tinto Copper, Bold Baatar.Turquoise Hill è diventata una consociata interamente controllata da Rio Tinto e le azioni di Turquoise Hillalla Borsa di Toronto.