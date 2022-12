Solidarietà e partecipazione, ENEL: riparte volontariato aziendale

Enel

(Teleborsa) -è ripartito in tre città e in collaborazione con alcune importanti realtà delivolto ai dipendenti delcon l’obiettivo di contribuire attivamente, attraverso iniziative dedicate, allo sviluppo del territorio e alla crescita sociale delle comunità. Dopo lo stop forzato causato dalla pandemia e le prime esperienze di volontariato a distanza, lo scorso novembre i volontari Enel sono tornati a impegnarsi sul campo danell’ambito di 4 progetti flagship.

Le iniziative, che stanno coinvolgendo 100 dipendenti volontari, sono realizzate - spiega la nota - grazie al supporto cruciale dila onlus del Gruppo, che ha aperto la strada alla collaborazione con 4 Associazioni del Terzo Settore: Fondazione L’Albero della Vita Onlus a Palermo, Caritas a Roma, Fondazione Arché Onlus e Associazione Quartieri Tranquilli a Milano. Il programma di Volontariato aziendale è stato uno dei progetti interni più apprezzati dai dipendenti: nel periodo dal 2019 al 2020 sono stati 710 i volontari coinvolti in tutta Italia e circa 6mila le ore di attività svolte a vantaggio delle Comunità locali.oggi trova nuova vita dopo un periodo di stop forzato per il Covid-19 che ha impedito di portare avanti un’iniziativa virtuosa accolta con grande successo dai colleghi in tutto il Paese” ha dichiaratoDirettore Enel Italia “Grazie alle persone di Enel e di Enel Cuore potremo continuare a dare un supporto concreto alle più importanti realtà del Terzo Settore che intervengono su tutto il territorio per dare assistenza a chi vive in condizioni di fragilità sociali ed economiche. Siamo particolarmente orgogliosi di aver intrapreso questo percorso che ci consente di rafforzare il senso di appartenenza dei colleghi e aiutare lo sviluppo del lavoro di team e la condivisione di esperienze e competenze verso obiettivi comuni in linea con i principi dell’agenda 2030 dell’ONU”.novembre a Milano con il progettoin collaborazione con la Fondazione Arché Onlus, grazie alla quale è stato possibile ristrutturare e allestire l’HUB alimentare destinato alle famiglie in difficoltà economica seguite dalla Fondazione. La sec onda iniziativa ha previsto tre date, il 30 novembre, l’1 e 15 dicembre, a. Si tratta del progetto “Varcare la soglia” in collaborazione con Fondazione L’Albero della Vita Onlus, al quartiere San Filippo Neri (Zen 2) con due differenti esperienze: un laboratorio artigianale per realizzare manufatti da donare alle famiglie del quartiere in vista di una grande festa natalizia, e il laboratorio “ImpariAMO” di supporto didattico sulle materie STEM rivolto ai bambini.Con lai Volontari Enel partecipano al progetto “La porta è sempre aperta, la raccolta fondi per sostenere l’accoglienza di persone senza fissa dimora che hanno perso il proprio “tetto" e si sono ritrovate a vivere in strada. I volontari Enel sono incaricati di presidiare banchetti per la distribuzione di panettoni solidali e di svolgere attività di laboratorio, di intrattenimento e aiuto in mensa per gli anziani ospiti della Casa di accoglienza Santa Giacinta. Il 20 dicembre (la prima tappa è stata il 2 dicembre) avrà luogo il progetto “Illuminiamo le tavole”, a Milano, in partnership con Associazione Quartieri Tranquilli per la preparazione di borse alimentari consegnate con le auto elettriche alle