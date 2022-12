WINDTRE, prende il via la nuova edizione di NeoConnessi

(Teleborsa) -, l'iniziativa diper accompagnare scuole e famiglie nella delicata fase in cui i bambini si trovano per la prima volta a navigare su Internet in autonomia., l’iniziativa vedrà la partecipazione delitaliane e verranno raggiuntidi IV e V in 7.000 istituti.del programma, nel 2018, sono stati coinvolti oltre"Con NeoConnessi, la nostra azienda testimonia il proprio impegno in tema di responsabilità digitale, in linea con gli obiettivi del piano di sostenibilità”, afferma, Direttore B2C Marketing & New Business WINDTRE, aggiungendo "in un mondo sempre più connesso, crediamo sia fondamentale creare maggiore consapevolezza nei giovani sui potenziali rischi della Rete e sensibilizzarli a un uso positivo e informato della tecnologia"."Mai come in questo momento, un progetto come NeoConnessi assume un ruolo importante, perché insegna ai ragazzi, fin dalle scuole primarie, a cogliere le grandi opportunità di Internet, riducendo i rischi", afferma, Responsabile Relazioni Esterne della Polizia Postale, intervenuto in occasione del lancio della nuova edizione del progetto, ricordando che "durante la pandemia, i bambini sono stati la categoria più esposta in Rete" e "nel 2021 i reati che hanno coinvolto i minori online sono raddoppiati rispetto all’anno precedente".di questa edizone, la, realizzata in collaborazione con la Polizia Postale e contenuta nel kit didattico di NeoConnessi a disposizione delle scuole. Il libro è corredato da due esperienze di realtà aumentata e da numerosi quiz attivabili tramite QR Code, per testare in classe le competenze digitali.Il progettocon spunti e suggerimenti, oltre alvalido ai fini del riconoscimento della formazione in servizio, realizzato da La Fabbrica, azienda leader nell’ideazione e nello sviluppo di percorsi di comunicazione educativa con la scuola. Da segnalare poi il, una community gestita da esperti per rispondere ai dubbi delle famiglie sull’uso corretto e sicuro dei dispositivi digitali e della Rete., rivolta ai senior., che ha l'obiettivo di favorire il legame intergenerazionale e ridurre il digital divide.