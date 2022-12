Ariston, soci approvano acquisizione e variazione composizione CdA

Ariston Holding

(Teleborsa) - L'di, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, hadell'intero capitale sociale della. L'operazione è stata annunciata a settembre e farà diventare la Germania il primo mercato per il gruppo italiano.Gli azionisti hanno approvato, in due votazioni separate, ladella società. Alla luce dell'esito dell'odierna assemblea, la società ha comunicato che in occasione del CdA del 16 dicembre gli amministratori non esecutivi Andrea Silvestri e Paolo Tanoni avevano comunicato le proprie dimissioni, soggette al perfezionamento dell'acquisizione.In vista delle nomine connesse al perfezionamento dell'acquisizione, "le dimissioni puntano a, eall'interno del consiglio", si legge in una nota.