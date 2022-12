Borse europee toniche, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse e per una potenziale recessione globale nel 2023, sebbene secondo gli analisti potrebbe risultare meno peggio di quanto previsto fino a qualche tempo fa.Sul fronte macroeconomico, migliora la fiducia degli imprenditori tedeschi a dicembre. Sul fronte energetico, tornano a riunirsi i ministri europei alla ricerca di un'intesa sulSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,50%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,35%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dell'1,10%, a 75,11 dollari per barile.Sale lo, attestandosi a +217 punti base, con un incremento di 6 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,34%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,31%, bilancio positivo perche vanta un progresso dello 0,38%; sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,46%. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,25%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 25.755 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 3,80% dopo la marcia indietro del governo , all'interno della Legge di Bilancio, sul tetto ai pagamenti col pos.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,66%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,28%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,77%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,14%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,64%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,58%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,88%),(+2,54%),(+2,45%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,13%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,97%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,85%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,26%.Tra ledi maggior peso:10:00: Indice IFO (atteso 87,4 punti; preced. 86,4 punti)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 4%)16:00: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 33 punti)08:00: Prezzi produzione, mensile (preced. -4,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 34,5%).