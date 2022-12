Danieli, finanziamento BEI da 350 milioni per Italia e Croazia

Danieli

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di macchine e impianti per l'industria siderurgica, ha ricevuto un. Il prestito contribuirà a promuovere l'economia circolare tramite la produzione di acciaio riciclato negli stabilimenti di Acciarie Bertoli Safau a Cargnacco, in provincia di Udine, e Acciaierie Bertoli Safau Sisak, in Croazia. Si tratta dellaper un totale di 580 milioni di euro.Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno alla progettazione e produzione di impianti green che genereranno tre impatti positivi: laenergetici specifici grazie all'efficientamento degli impianti; la generazione di unbasata sul riciclo del rottame per la produzione dell'acciaio; lastabili, oltre che l’innalzamento delle competenze tecniche STEM delle persone.In particolare, ilmesse a disposizione dalla BEI, pari a 227,5 milioni di euro, verrà allocato agli stabilimenti italiani di Danieli, in provincia di Udine, mentre il, pari a 122,5 milioni, verrà destinato agli stabilimenti a Sisak, in Croazia."L'industria globale siderurgica da sola è responsabile per il 10% delle emissioni di CO2 a livello globale - ha commentato- Con questa operazione, la BEI, come banca del clima dell'UE, e Danieli, si impegnano a sviluppare alternative più sostenibili e innovative, come la produzione di acciaio riciclato, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale nonché a salvaguardare posti di lavoro sia in Italia che in Croazia"."Per Danieli investire continuamente in tecnologie innovative green per promuovere la lotta contro il cambiamento climatico è una priorità assoluta, un impegno che è stato riconosciuto recentemente dall'ente no profit Carbon Disclosure Project che ci ha riconfermati per il secondo anno consecutivo Leader nel Climate Change per le forniture di impiantistica - ha dichiarato- In questo piano di transizione, la BEI rappresenta un alleato e stakeholder importante nel perseguimento del Green Deal europeo poiché funge da propulsore verso la neutralità climatica Net to Zero, risultando un'istituzione fondamentale nel percorso di crescita e sostenibilità".