Fincantieri e ONEX accordo per i cantieri di Elefsis

Fincantieri

(Teleborsa) -e ONEX Shipyards & Technologies Group hanno firmato ad Atene un accordo per la creazione di una linea di produzione e manutenzione di corvette lungo tutto il loro ciclo di vita, situata presso i cantieri di Elefsis.La cerimonia si è svolta presso il Ministero dello Sviluppo, alla presenza del Ministro Adonis Georgiadis, e, per Fincantieri, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato, e Dario Deste, Direttore Generale Divisione Navi Militari, e Panos Xenokostas, Presidente e CEO di ONEX Shipyards & Technologies Group.Onex Naval and Maritime Elefsis Shipyards, prevede la creazione di 2.500 nuovi posti di lavoro diretti e indiretti nel settore cantieristico.