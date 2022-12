Fondazione Leonardo e Intesa Sanpaolo promuovono "2030-2040 Futuri Probabili"

(Teleborsa) -con il sostegno dipromuove un progetto di ricerca sul campo con interviste a ragazzi dagli 11 ai 19 anni dal titoloAlla ricerca, tuttora in corso, sono stati chiamati esperti in ogni campo: dalla ricerca (Maria Chiara Carrozza) all'urbanistica (Carlo Ratti), dalla geopolitica (Lucio Caracciolo) alla sociologia e alla filosofia (Derrick de Kerkhove, Domenico De Masi, Alberto Castelvecchi, Luciano Floridi), dalla sfida energetica e ambientale (Roberto Cingolani, Ermete Realacci, Giuseppe Zollino) all'esplorazione dello spazio (Roberto Vittori), dalla religione (Vincenzo Paglia) alla meccatronica (Ferruccio Resta, Bruno Siciliano). I primi risultati saranno pubblicati nelle prossime settimane.Dal gennaio 2022, il gruppo di ricerca – composto da Marco Casu, Anna Giurickovic Dato, Ginevra Leganza – sta intervistando giovani dagli 11 ai 19 anni, provenienti da tutta Italia, dal centro di Roma a Martina Franca, da Vasto a Portogruaro.Più specificatamente la ricerca è rivolta a capiredai valori democratici ai temi ambientali a partire dalla sfida energetica, e di taglio filosofico come la transizione digitale. E poi confrontare le loro risposte con l'idea di futuro che hanno invece gli adulti. Sono idee che si scontrano o che si incontrano? Il calo demografico di questi tempi è forse la risposta a questa diversità generazionale di lettura dei futuri probabili?La prima serie multimediale, intitolatae i relativi approfondimenti testuali, saranno pubblicati con cadenza settimanale sui. Nel giugno 2023 il progetto si chiuderà con la presentazione dele un ultimo laboratorio-evento al quale parteciperanno le tante voci che hanno animato il progetto.