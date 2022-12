comparto chimico italiano

settore Chimico europeo

FTSE Italia Chemicals

indice EURO STOXX Chemicals

listino milanese

SOL

(Teleborsa) - Segno meno per ila dispetto dell'andamento tonico evidenziato dalIlha aperto a quota 21.701,7 in calo di 348,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in positivo a 1.349, dopo aver avviato la seduta a 1.344.Tra le medie imprese quotate sul, composto ribasso per, in flessione del 2,26% sui valori precedenti.