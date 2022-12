L'indice delle società assicurative in territorio positivo (+0,99%)

settore assicurativo italiano

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dalIlha aperto a 17.343,4 in aumento di 171 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue con cautela a 305, dopo aver avviato la seduta a 304.Nel, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dell'1,00%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,98%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,80%.Tra le medie imprese quotate sul, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dello 0,78%.