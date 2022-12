Milano marcia in positivo assieme ai Mercati del Vecchio Continente

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Sullo sfondo restano le preoccupazioni per l'aumento dei tassi d'interesse e per una potenziale recessione globale nel 2023, sebbene secondo gli analisti potrebbe risultare meno peggio di quanto previsto fino a qualche tempo fa.Sul fronte macroeconomico, migliora la fiducia degli imprenditori tedeschi a dicembre.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,061. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.795,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,78 dollari per barile.Torna a salire lo, attestandosi a +218 punti base, con un aumento di 7 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,37%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%, giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,57%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,63%. Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 23.804 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso.Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,94%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 3,30%.Denaro su, che registra un rialzo del 2,45%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,34%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,34%.Tentenna, che cede l'1,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,72%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,64%.di Milano,(+3,36%),(+2,22%),(+2,16%) e(+1,78%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,87%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,13%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,62%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,15%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:10:00: Indice IFO (atteso 87,4 punti; preced. 86,4 punti)11:00: Indice costo lavoro, annuale (preced. 3,8%)16:00: Indice NAHB (atteso 34 punti; preced. 33 punti)08:00: Prezzi produzione, mensile (preced. -4,2%)08:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 34,5%).