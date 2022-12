Private Banking, Generazione Y e Z mettono in discussione modelli e redditività

(Teleborsa) - Il settore delsi troverà ad affrontare, dettati soprattutto dalle nuove esigenze dei clienti della Generazione Y e Generazione Z. L'impatto non sarà solo sui nuovi prodotti e servizi che l'industry dovrà concepire, ma anche sui modelli distributivi - high-tech e high touch - sui modelli di lavoro e sulle dinamiche di profittabilità per il segmento. Lo afferma una(Associazione Italiana Private Banking) dal titolo "Navigare le onde del cambiamento: la rotta del Private Banking, che ha analizzato i principali trend evolutivi dell'industria."Per mantenere ed accrescere i successi fin qui ottenuti è, individuando precise priorità di azione", ha commentato Andrea Ragaini, presidente AIPB.Saranno oltre 230 milioni idella Generazione Y e Generazione Z (ovvero nati tra il 1981 e il 2012) che guideranno la crescita del risparmio internazionale e che spiegheranno una parte rilevante dei 90.000 miliardi di dollari didi ricchezza tra il 2021 e il 2030. Circa il 58% del patrimonio alla fine del decennio sarà infatti investito in, mentre ogni banker avrà circa 300 clienti nel proprio portafoglio. Inoltre, il 70% del personale richiederàdi nuova generazione.In termini di asset class, nel prossimo decennio si assisterà a una crescita significativa della penetrazione di, a scapito dei prodotti tradizionali. Non solo- che rappresenteranno circa la metà di tutti gli investimenti in prodotti di risparmio entro il 2030, rispetto al 33% che si registra oggi - ma anche: nei prossimi 5 anni, questi rappresenteranno una quota compresa tra l'1% e il 5% dei portafogli dei clienti."Per intercettare la nuova ricchezza, gli operatori del Private Banking dovranno lavorare allainvestitori - ha spiegato Claudia D’Arpizio, Senior Partner Bain & Company - Una tendenza similare di focus sull'attrattività del brand e della copertura commerciale è avvenuta nell’industria del lusso dove - attraverso modelli ibridi - è accelerata l'accessibilità e la consapevolezza sui prodotti per i segmenti delle nuove generazioni di clienti".La ricerca sostiene che questo nuovo segmento costruisce ed accumula ricchezza con modalità diverse rispetto alle generazioni precedenti, quindi sarà necessario contattarli nei momenti critici del loro ciclo di vita attraverso un, ma che si appoggi su banker che siano in grado di servire un numero più ampio di clienti.Secondo Bain & Company e AIPB, le dinamiche di profittabilità dell’industria sono fortemente condizionate da una serie di forze e fattori. Da una parte una(in particolare sui prodotti tradizionali anche per effetto di nuovi entranti come le Wealth-tech) e sui costi per effetto della dinamica inflattiva che stanno impattando sulla marginalità e redditività del business. Dall'altra, la necessità - da parte degli operatori - di rispondere allePer fare questo sono necessari significativi investimenti per disporre di fattori competitivi chiave, come una. Secondo lo studio, modelli "digitally enabled" ad alta intensità di digitale a supporto dei banker sono in grado di scalare l'approccio industriale e di garantire ritorni del 35% più elevati rispetto ai modelli tradizionali. Inoltre, occorre garantire l'accesso ai clienti alla migliore gamma di prodotti e servizi, coprendo tutte le asset class (tra cui asset alternativi e digitali) con soluzioni a valore aggiunto sia per i clienti che per gli operatori.