Sesa acquista maggioranza di Euro Finance Systems

(Teleborsa) -, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale,attiva nel settore Business Services, per l’acquisizione della maggioranza del capitale di Euro Finance Systems, rafforzando così le proprie competenze nello sviluppo di soluzioni integrate ed applicativi proprietari per il segmento Financial Services.La partnership societaria con BDG - spiega una nota - prevede il mantenimento di quote di partecipazione ed il coinvolgimento nella gestione e nel capitale dei soci fondatori e key people di Euro Finance, con obiettivi di sviluppo di competenze digitali, valorizzazione del capitale umano e generazione di valore sostenibile. Le soluzioni di Euro Finance saranno integrate nell’offerta di vertical applications in ambito Finanza e Tesoreria di Base Digitale Group.Grazie a questa operazione, si rafforzano le competenze nello sviluppo di soluzioni integrate di Base Digitale Group, controllata da Sesa (quota di partecipazione 86%) e costituita 2 anni fa assieme al managing partner Leonardo Bassilichi ed altri key people che si sono uniti con equity commitment di lungo termine al progetto, con ricavi pro-forma attesi nell’esercizio al 30 aprile 2023 pari a circa Eu 100 milioni ed oltre 600 risorse umane specializzate, con obiettivi di crescita ulteriore grazie anche alle recenti operazioni di aggregazione dicompetenze, applicazioni e piattaforme., con un’organizzazione in business unit verticali che offrono soluzioni di Digital Platform e Vertical Banking Applications a supporto del percorso di trasformazione digitale ed evoluzione del business della nostra clientela.che arricchiscono ulteriormente la nostra offerta di applicazioni e competenze”, hanno affermato“Continuiamo a sviluppare specializzazioni ed aggregare competenze e soluzioni innovative a beneficio della digitalizzazione dei processi della nostra clientela, anche internazionale. A distanza di 2 anni dalla costituzione,. Si conferma ulteriormente la nostra grande capacità di aggregazione ed integrazione di M&A industriali bolt-on, in aree di sviluppo strategico e con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine per i nostri stakeholder”, ha dichiarato