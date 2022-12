Stellantis produrrà 1 milione di motori elettrici in Francia entro 2024

Stellantis

(Teleborsa) -ha annunciato l'aumento della produzione dei nuovi motori elettrici M3 nello, frutto della joint venture Emotors. Ciò le permetterà di raggiungere una, che le servirà per raggiungere l'obiettivo della copertura del 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa entro il 2030.garantirà la nostra indipendenza tecnologica nel contesto delle crisi economiche e geopolitiche, e nel contempo mitigherà l'impatto di questo cambiamento radicale per i nostri siti e dipendenti - ha dichiaratodi Stellantis - Ciò è ancora più vero in Francia, dove siamo e senza dubbio continueremo a essere leader commerciali e industriali".A partire, le nuove DS 3 E-TENSE, Peugeot e-208, Jeep Avenger e Opel Mokka electric sarannocon il motore elettrico M3 ad alta efficienza, in grado di erogare una potenza di 115 kW/156 CV e una coppia di 260 Nm.