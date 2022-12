TIM, Antitrust avvia istruttoria su gara Consip dopo segnalazione Fastweb

TIM

(Teleborsa) - L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hanei confronti diper verificare unnell'ambito dellaper la fornitura di servizi di telefonia mobile per la PA. Lo si legge nel bollettino settimanale dell'Antitrust, dove viene anche segnalato l'avvio di un procedimento cautelare per verificare l'eventuale necessità di adottare misure cautelari "atte a ripristinare e mantenere condizioni concorrenziali nel mercato interessato".Oggetto della gara è la fornitura di servizi di telefonia mobile e servizi connessi e opzionali per la PA, nella misura massima di 1,4 milioni di utenze per una. Il, inizialmente fissato al 14 novembre 2022, è stato già prorogato in due occasioni, prima al 5 dicembre 2022 e in seguito al, dalla stazione appaltante sulla base di richieste di chiarimenti, al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori.L'istruttoria è nata da, che ha comunicato l'impossibilità di formulare la propria offerta tecnica in ragione di presunti comportamenti ostativi da parte di TIM. "Infatti, mentre Wind Tre ha prontamente ottemperato alla richiesta di accesso alle proprie mappe, TIM avrebbe negato l'accesso alle proprie mappe opponendo ragioni di riservatezza commerciale dei dati e proponendo alcune soluzioni alternative", si legge nel bollettino."La mancata ostensione a Fastweb delle mappe di copertura da parte di TIM potrebbe essere suscettibile di costituire un abuso di posizione dominante avente ad oggetto e/o per effetto di", scrive l'AGCM.