Borse europee negative. Piazza Affari stabile

(Teleborsa) -, mentree chiudere la seduta sulla linea di parità, in una. Le novità più rilevanti sono arrivate dal Giappone, con la Bank of Japan che è intervenuta sulla curva dei rendimenti, come se le autorità giapponesi volessero preparare il mercato per il fatto che anche lì è finita l'era degli aiuti di ammontare indefinito e a costo zero.Sul fronte macroeconomico, l'indice dei ha mostrato un rallentamento a novembre per il secondo mese consecutivo.A Piazza Affari sono, nonostante ieri il Consiglio EU abbia approvato ila livello europeo. Secondo Equita, il cap fornisce una parziale protezione contro l'eccessivo aumento del costo energia ai clienti finali (minore impatto sul ciclo dei pagamenti) e contro l'esplosione dei collaterali a garanzia sui contratti di copertura per gli operatori energetici.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,061. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,63%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,06%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +216 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,45%.tentenna, che cede lo 0,42%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,09%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,35%.Sostanzialmente stabile, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 23.718 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 25.685 punti. In frazionale calo il(-0,62%); come pure, poco sotto la parità il(-0,68%).Alla chiusura della, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,21 miliardi di euro, in deciso ribasso (-63,47%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,3 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,42 miliardi.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,48%. Su di giri(+4,13%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,02%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,02%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,19%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,81%.scende del 2,45%. Calo deciso per, che segna un -2,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,44%),(+4,05%),(+3,15%) e(+2,74%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,25%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,16%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,95%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,90%.