BPER ha concluso programma di acquisto azioni proprie per assegnazione gratuita al personale

(Teleborsa) -ha reso noto che il 15 dicembre 2022 si èordinarie, avviato il 7 dicembre 2022, nel contesto del sistema incentivante MBO 2022, nonchè di eventuali pagamenti di fine rapporto. Gli acquisti sono stati effettuati nei termini autorizzati dall’Assemblea di BPER Banca del 20 aprile 2022.Nei 7 giorni di esecuzione del programma (7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dicembre 2022), BPER Banca ha complessivamenteordinarie, pari a circa lo 0,07% del capitale sociale, per untotale di, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,9215 euro.Le operazioni di acquisto sono state effettuate, ha sottolineato BPER, in osservanza dei limiti in termini di numero di azioni e di corrispettivo indicati dalle autorizzazioni degli organi sociali competenti a deliberare.Intanto, a Piazza Affari,amplia il margine di guadagno rispetto ai valori della vigilia e si attesta a 1,874 euro.