Crowdfundme, Trusters rimborsa oltre 20 milioni in 4 anni al 10,3%

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre hanno superato quota 20.000.000 di euro i rimborsi totali dal 2018 effettuati da, piattaforma di finanza alternativa quotata su Euronext Growth Milan.I capitali - spiega una nota - sono stati restituiti agli investitori con un rendimento medio del 10,3% a fronte di una tempistica media pari a 320 giorni. Tali numeri confermano la concretezza e l’efficacia delle opportunità immobiliari di Trusters, nonché l’importanza della sinergia con CrowdFundMe., inoltre, rendono tale modalità d’investimento strategica per diversificare il portafoglio, soprattutto considerando che è più remunerativa di molti strumenti obbligazionari, come i BTP a 10 anni che, secondo i dati di Investing.com, hanno generato un rendimento medio dell’1,9% tra 2018 e 2022."L’acquisizione di Trusters, perfezionata lo scorso novembre, sta già dando i primi importanti risultati - dichiara-. Il nostro obiettivo di permettere agli investitori dei guadagni concreti è comprovato dai 20 milioni già rimborsati. Insieme, CrowdFundMe e Trusters hanno creato un gruppo in grado di offrire un’ampia tipologia di opportunità d’investimento, con un profilo di ricavi diversificato., efficientando la struttura e portando in Trusters alcune best practice già applicate in CrowdFundMe”.. I 20 milioni rimborsati agli investitori in 4 anni, dall’avvio della nostra operatività, confermano il nostro obiettivo di essere player di riferimento nel settore degli investimenti immobiliari - ha commentato. Un risultato importante che è altresì attestazione della serietà e professionalità delle molte società proponenti i progetti in piattaforma; realtà imprenditoriali capaci di garantire performance ottimali anche in tempi non facili".