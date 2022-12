Digital transformation, soluzioni innovative connettività accrescono sicurezza e produttività

Inwit

(Teleborsa) - Laruota in larga misura intorno all’, come l’intelligenza artificiale, l’Internet of Things e il cloud, tutte accomunate dalla necessità di disporre di. Tuttavia, lenon rientrano nei meccanismi di incentivo previsti nel quadro die questo rende meno efficaci le azioni a sostegno della trasformazione digitale delle aziende italiane. È il tema al centro dellorealizzato nell’ambito di Futur#Lab, il progetto promosso dall’Istituto per la Competitività () e, in collaborazione cone con la partnership diPer valutare e approfondire inell’introduzione di nuove soluzioni di rete e connettività, I-Com ha condottoe organizzazioni che hanno adottato le(Software-Defined Wide Area Network), che permettono di ottimizzare le infrastrutture esistenti garantendo un. Dall’indagine, svolta sulla base dei dati forniti da, è emerso come l’introduzione di soluzioni SD-WAN abbia comportato undi rete nel 70% dei casi analizzati. Il 43% delle imprese osservate ha riscontrato undel servizio offerto ai clienti e un miglioramento della performance di rete, mentre il 40% ha rilevatotra le filiali e con il lavoro da remoto. Inoltre, nel 38% dei casi è stata osservata una. Guardando alla composizione del campione, si osserva come la tecnologia SD-WAN abbia ricadute positive a prescindere dal settore di appartenenza.Lo studio sottolinea inoltre come ledelle aziende italiane, che si susseguono dal 2016 con il, abbiano mostrato maggior propensione verso il sostegno a soluzioni di acquisto di tecnologie e macchinari. Ad oggi, nonostante le numerose modifiche introdotte – e in attesa dell’annunciata– le nuove tancora nei meccanismi di. Gli stessi voucher per la banda ultralarga non consentono alle micro, piccole e medie imprese di accedere ai benefici per l’installazione di fibra ottica dedicata ad alta capacità (superiore a 1 Gbps), né l’installazione di reti private basate su protocollo 5G o di rete intelligente basate sul software SD-WAN. Si tratta di un vulnus cheinsite nel paradigma 4.0, considerato che le più avanzate tecnologie di connettività fisse e mobili costituiscono il principale fattore abilitante la transizione digitale del tessuto produttivo nazionale.nel corso della quarta tavola rotonda dialla quale hanno partecipato, oltre al presidente I-Come al direttore Public Affairs di WINDTRE, il senior advisor di Join Group, la vicepresidente di I-Come il direttore dell’area digitale di I-Com– che hanno illustrato la ricerca –, il partner di Baker McKenzie, il professore di Sistemi per l’Elaborazione delle Informazioni Università degli Studi di Napoli Federico II e Scientific Director Apple Developer Academy, il vicepresidente di Federmeccanica, il team lead Telco Managed Security Service Provider South Center Italy & Malta di Fortinet, il Government & Industry Relations Director di Ericsson Telecomunicazioni, l’External Relations, Communication & Sustainability Director di Inwit, il deputato Azione-Italia Viva-Renew Europe Commissione Finanzee la deputata FdI in Commissione Bilancio