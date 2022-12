Ferrari, operatività su azioni proprie

Ferrari

cavallino rampante di Maranello

(Teleborsa) -ha comunicato di averesu Euronext Milan () e sul New York Stock Exchange (), dal 12 al 16 dicembre 2022, un totale dial prezzo medio unitario di 209,9441 euro, per unpari aTali acquisti sono avvenuti nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie di 200 milioni di euro annunciato in data 1 dicembre 2022, quale seconda tranche del programma pluriennale di acquisto di azioni proprie di circa 2 miliardi di euro da eseguirsi entro il 2026 in linea con le informazioni fornite durante il Capital Markets Day del 2022 (la "Seconda Tranche").Dall’inizio di questa Seconda Tranche fino al 16 dicembre 2022 il corrispettivo totale investito è stato:• 16.276.849,07 euro per n. 77.093 azioni ordinarie acquistate sul EXM• 5.460.357,19 USD per n. 24.741 azioni ordinarie acquistate sul NYSEAl 16 dicembre 2022 Ferrari deteneva pertanto 11.929.463 azioni proprie ordinarie pari al 4,64% del capitale sociale totale emesso includendo le azioni ordinarie e le azioni speciali e al netto delle azioni assegnate ai sensi del piano di incentivazione azionaria della Società.Dal 1 luglio 2022 al 16 dicembre 2022 la Società ha riacquistato un totale di 875.571 azioni proprie sul EXM e NYSE, incluse le transazioni relative a Sell to Cover, per un corrispettivo totale di 172.169.095,45 euro.Intanto, sul listino milanese, peggiora la performance delcon un ribasso dell'1,71%, portandosi a 201,4 euro.