Gas, Ue: al via oggi lavoro piattaforma per acquisti congiunti

(Teleborsa) - Si è svolta oggi una, via videoconferenza, per lanciare la piattaforma Ue per gli acquisti congiunti di gas, il cui avvio operativo è previsto nel 2023. La riunione ha fatto seguito all'adozione, ieri, da parte dei ministri dell'Energia dei Ventisette, del regolamento che promuove la solidarietà tra gli Stati membri mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri del metano.Il regolamento garantisce la base giuridica per aggregare la domanda di gas dell'Ue, procedere agli acquisti congiunti e utilizzare in modo più efficiente le infrastrutture, compresi i terminali di Gnl dell'Ue. Alla riunione, aperta dalla presidente della Commissione Ursula, hanno partecipato rappresentanti di alto livello di 32 imprese degli Stati membri dell'Ue e delle parti contraenti della Comunità dell'energia. In primo piano in agenda c'era la necessità di un'autentica partecipazione alla piattaforma da parte dell'industria, operatori grandi e piccoli del mercato del gas dell'Ue. La piattaforma, come spiega una nota della Commissione, ha l'obiettivo di "coordinare gli acquisti di gas, utilizzando nel contempo il potere collettivo dell'Ue, sia a livello politico che di capacità negoziale, per garantire l'approvvigionamento da partner affidabili a prezzi sostenibili per i cittadini e le imprese dell'Ue.A gennaio la Commissione convocherà la prima riunione ufficiale del comitato direttivo, composto dagli Stati membri dell'Unione, per facilitare il coordinamento del processo di aggregazione della domanda e di acquisto congiunto. ". Sappiamo però - ha affermato von der Leyen - che il 2023 sarà un anno più difficile e che potremmo dover far fronte - ha avvertito - a un potenziale deficit di quasi 30 miliardi di metri cubi di gas naturale". "Rendendo possibili gli acquisti congiunti di gas, utilizzeremo il peso economico e politico dell'Ue per garantire un migliore approvvigionamento per i cittadini e le imprese. La riunione di oggi segna l'avvio di questo processo", ha concluso von der Leyen.Negli ultimi mesi sono stati firmati dall'Ue diversi memorandum d'intesa con i principali paesi partner esportatori di gas. È stato anche istituito un gruppo consultivo dell'industria che si è riunito regolarmente per assistere la Commissione sul versante della dimensione industriale; e sono stati creati cinque gruppi regionali per individuare le esigenze, le opportunità di utilizzo comune delle infrastrutture e i potenziali nuovi fornitori. "- ha spiegato Sefcovic in una conferenza stampa nel pomeriggio - inizia oggi. Abbiamo ottenuto così tanto quest'anno per ridurre la quantità di gas russo che utilizziamo. Gli ultimi dati mostrano anche che siamo sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo della riduzione della domanda di gas del 15%