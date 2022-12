India, gli agricoltori tornano in piazza: in 50mila a Delhi

(Teleborsa) - Gliindiani tornano in piazza per chiedere al governo la rinuncia al, prezzi remunerativi per i loro prodotti e risarcimento per iai. Secondo quanto riportata dalla testata locale India Today, ieri hanno manifestato a Delhi circa 50mila lavoratori dopo che l'associazione degli agricoltori affiliato all'organizzazione nazionalista Hindu RSS, Bhartiya Kisan Sangh (BKS), ha lanciato l'appello per un raduno "Kisan Garjana" al Ramlila Maidan, nel centro della capitale indiana. Tra le richieste dell'organizzazione anche la messa al bando di alcuni prodotti ogm.La manifestazione di ieri arriva a poco più di un anno dalla chiusura dell'iniziativa lanciata dal movimento agricoloa contro le tre riforme agricole promosse dal governo nel settembre 2020 che avevano allentato le regole sulla vendita, i prezzi e lo stoccaggio dei prodotti agricoli. Gli agricoltori temevano che le leggi li avrebbero resi vulnerabili allee avrebbero potuto perdere il prezzo minimo di sostegno per alimenti di base come grano e riso.Migliaia di agricoltori si erano uniti allae lo scontro durato un anno con il governo - segnato da scontri occasionali con le forze di sicurezza - aveva provocato 700 morti. Il primo ministroaveva quindi ceduto alle richieste del mondo agricolo abrogando le riforme alla fine di novembre 2021.