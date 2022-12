L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo (+0,75%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 9.212,7 con un incremento di 69,76 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 94, dopo aver avviato la seduta a 93.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che passa di mano in progresso dell'1,29%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,27%.avanza dello 0,78%.Tra leitaliane, moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,78%.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,01% sui valori precedenti.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,81%.